Rencontres musicales Chapelle-Voland

Rencontres musicales Chapelle-Voland samedi 27 septembre 2025.

Foyer rural Chapelle-Voland Jura

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 20:30:00
fin : 2025-09-27

Date(s) :
2025-09-27

Concert organisé par l’Étincelle (Association au service de l’enfance dans l’épreuve)
Échanges et variations
Jazz et musiques du monde
Piano, flûtes et voix
avec
Route 83
T. Bellenoue
Manon et Mina Ghobrial
Yannic Seddiki.
Un service restauration sera à disposition avant le concert.   .

Foyer rural Chapelle-Voland 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté   catducret@hotmail.com

