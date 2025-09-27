Rencontres musicales Chapelle-Voland
Rencontres musicales Chapelle-Voland samedi 27 septembre 2025.
Rencontres musicales
Foyer rural Chapelle-Voland Jura
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 20:30:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Concert organisé par l’Étincelle (Association au service de l’enfance dans l’épreuve)
Échanges et variations
Jazz et musiques du monde
Piano, flûtes et voix
avec
Route 83
T. Bellenoue
Manon et Mina Ghobrial
Yannic Seddiki.
Un service restauration sera à disposition avant le concert. .
Foyer rural Chapelle-Voland 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté catducret@hotmail.com
English : Rencontres musicales
German : Rencontres musicales
Italiano :
Espanol :
L’événement Rencontres musicales Chapelle-Voland a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme JurAbsolu