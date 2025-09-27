Rencontres musicales Chapelle-Voland

Rencontres musicales Chapelle-Voland samedi 27 septembre 2025.

Foyer rural Chapelle-Voland Jura

Tarif : 15 EUR

20:30:00

Concert organisé par l’Étincelle (Association au service de l’enfance dans l’épreuve)

Échanges et variations

Jazz et musiques du monde

Piano, flûtes et voix

avec

Route 83

T. Bellenoue

Manon et Mina Ghobrial

Yannic Seddiki.

Un service restauration sera à disposition avant le concert. .

Foyer rural Chapelle-Voland 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté catducret@hotmail.com

