Rencontres musicales Chorales Salle des fêtes Celles-sur-Belle

Salle des fêtes 1 Pl. du 8 Mai Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Dimanche 18 janvier 2026

à 15h

Salle des fêtes, 79370 Celles-sur-Belle

Tout public

Payant 7€

La chorale à travers chants vous invite à son 1er concert de Rencontres musicales notamment avec Chorabelle (Périgné & Fressines 79), La Margotière (St Maurice la Clouère 86) et l’Union musicale de Civray (Civray 86).

Avec une tombola, un buvette et petite restauration avec gâteaux. .

Salle des fêtes 1 Pl. du 8 Mai Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

