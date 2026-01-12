Rencontres musicales Chorales Salle des fêtes Celles-sur-Belle
Rencontres musicales Chorales Salle des fêtes Celles-sur-Belle dimanche 18 janvier 2026.
Salle des fêtes 1 Pl. du 8 Mai Celles-sur-Belle Deux-Sèvres
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-01-18
2026-01-18
Dimanche 18 janvier 2026
à 15h
Salle des fêtes, 79370 Celles-sur-Belle
Tout public
Payant 7€
La chorale à travers chants vous invite à son 1er concert de Rencontres musicales notamment avec Chorabelle (Périgné & Fressines 79), La Margotière (St Maurice la Clouère 86) et l’Union musicale de Civray (Civray 86).
Avec une tombola, un buvette et petite restauration avec gâteaux. .
Salle des fêtes 1 Pl. du 8 Mai Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 95 41 20
