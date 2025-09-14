Rencontres Musicales de Clermont de l’Oise Clermont

1 Rue de la Porte Nointel Clermont Oise

Début : 2025-09-14 16:30:00

fin : 2025-10-12

2025-09-14 2025-09-27 2025-10-04 2025-10-05 2025-10-11 2025-10-12

Ce festival, implanté sur le territoire de l’Oise, a choisi de promouvoir et de faire connaitre la musique classique à un large public, en accueillant des musiciens talentueux reconnus ; l’objectif étant « l’excellence pour tous ».

Six concerts grand public sont proposés alliant qualité et diversité !

Cette année, les 5 premiers concerts auront lieu à l’église Saint Samson de Clermont aux dates suivantes le 14/09 à 17h Les Musiciens de Saint Julien et François Lazarevitch, le 27/09 à 20h30 Trio Antara, le 4/10 à 20h30 Trio Ernest, le 5/10 à 17h Adam Laloum et Jonas Vitaud (concert à 2 pianos), le 11/10 à 20h30 Ensemble Ô et Quatuor Girard.

Le concert de clôture Orchestre Consuelo dirigé par Victor Julien-Laferrière avec au piano Anne Queffélec aura lieu le 12/10 à 16h30 à la salle André Pommery de Clermont.

Des concerts sont également offerts à un public éloigné de la musique, personnes en situation de handicap ou âgées, au sein même des institutions qui les accueillent.

Le public jeune n'est pas oublié avec des concerts qui leur sont dédiés ainsi qu'une masterclass.

+33 6 14 13 02 66 contact@rencontresmusicales.clermont-oise.fr

