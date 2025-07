Rencontres Musicales de Figeac à l’Abbaye de Loc-Dieu Martiel

Rencontres Musicales de Figeac à l’Abbaye de Loc-Dieu

Loc-Dieu Martiel Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Tarif réduit

Début : Mercredi 2025-08-13

fin : 2025-08-13

2025-08-13

Bach et Mozart.

Bach Concerto en ré mineur pour deux violons

Air et Gavotte de la suite en Ré

Mozart La Grande messe en Ut mineur

Chœur et orchestre du Festival Olli Vartiainen, direction, Matthieu Cabanès, chef de chœur, Laurane Pétin, Young-Pyo Lee, violons, Géraldine Casey, soprano, Claudine Margély, mezzo- soprano, Valter Maasalo, baryton 15 .

Loc-Dieu Martiel 12200 Aveyron Occitanie contact@festivaldefigeac.com

