RENCONTRES MUSICALES DE NAILLOUX Place Georges Brassens Nailloux

Place Georges Brassens HALLE DE NAILLOUX Nailloux Haute-Garonne

Tarif : 8 EUR

8

Date et horaire :

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Le Grain de Sel a le plaisir de vous convier à un événement exceptionnel Le Violon des Quatre Saisons Antonio Vivaldi Conte Musical

Plongez dans l’univers envoûtant de la musique baroque revisitée, où les célèbres Quatre Saisons de Vivaldi rencontrent la narration et la création artistique contemporaine.

Une expérience immersive et poétique à ne pas manquer !

Réservations conseillées 8€.

Place Georges Brassens HALLE DE NAILLOUX Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie asso.sel.nailloux@gmail.com

English:

Le Grain de Sel is pleased to invite you to an exceptional event: The Violin of the Four Seasons Antonio Vivaldi ? Musical Tale

German:

Le Grain de Sel freut sich, Sie zu einer außergewöhnlichen Veranstaltung einzuladen: Die Violine der vier Jahreszeiten Antonio Vivaldi? Musikalisches Märchen

Italiano:

Le Grain de Sel è lieta di invitarvi a un evento eccezionale: Il violino delle Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi? Racconto musicale

Espanol:

Le Grain de Sel tiene el placer de invitarle a un acontecimiento excepcional: El Violín de las Cuatro Estaciones Antonio Vivaldi ? Cuento musical

