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RENCONTRES MUSICALES DE NAILLOUX Place Georges Brassens Nailloux

samedi 17 octobre 2026 · Place Georges Brassens · Nailloux

RENCONTRES MUSICALES DE NAILLOUX Place Georges Brassens Nailloux

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Place Georges Brassens
Adresse
HALLE DE NAILLOUX
Ville
31560 Nailloux
Département
Haute-Garonne
Tarif

Nailloux

RENCONTRES MUSICALES DE NAILLOUX

Place Georges Brassens HALLE DE NAILLOUX Nailloux Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Une soirée musicale entre œuvres classiques et conte poétique, où le hautbois, le piano et le récit se rencontrent pour un voyage sensible et mélodieux.
Laissez-vous porter par une parenthèse musicale pleine de douceur et d’émotions lors des Rencontres Musicales de Nailloux. Vous découvrirez un programme mêlant les univers de Robert Schumann et Francis Poulenc à travers des œuvres pour hautbois et piano, interprétées par des artistes reconnus.

La soirée vous invitera également à voyager dans l’imaginaire avec le conte musical « Le beau Hautbois des bois », où musique et récit se répondent pour créer un moment à partager en famille ou entre amis.

Rendez-vous à 20h30 à la Halle de Nailloux pour apprécier toute la richesse sonore du hautbois, du piano et du violon dans une ambiance propice à l’écoute et à l’évasion.   .

Place Georges Brassens HALLE DE NAILLOUX Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie   asso.sel.nailloux@gmail.com

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English :

An evening of music blending classical works and poetic storytelling, where the oboe, the piano, and narration come together for a sensitive and melodious journey.

L’événement RENCONTRES MUSICALES DE NAILLOUX Nailloux a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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