RENCONTRES MUSICALES DE NAILLOUX Place Georges Brassens Nailloux

Informations pratiques

Nailloux

RENCONTRES MUSICALES DE NAILLOUX

Place Georges Brassens HALLE DE NAILLOUX Nailloux Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Une soirée musicale entre œuvres classiques et conte poétique, où le hautbois, le piano et le récit se rencontrent pour un voyage sensible et mélodieux.

Laissez-vous porter par une parenthèse musicale pleine de douceur et d’émotions lors des Rencontres Musicales de Nailloux. Vous découvrirez un programme mêlant les univers de Robert Schumann et Francis Poulenc à travers des œuvres pour hautbois et piano, interprétées par des artistes reconnus.

La soirée vous invitera également à voyager dans l’imaginaire avec le conte musical « Le beau Hautbois des bois », où musique et récit se répondent pour créer un moment à partager en famille ou entre amis.

Rendez-vous à 20h30 à la Halle de Nailloux pour apprécier toute la richesse sonore du hautbois, du piano et du violon dans une ambiance propice à l’écoute et à l’évasion. .

Place Georges Brassens HALLE DE NAILLOUX Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie asso.sel.nailloux@gmail.com

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English :

An evening of music blending classical works and poetic storytelling, where the oboe, the piano, and narration come together for a sensitive and melodious journey.

L’événement RENCONTRES MUSICALES DE NAILLOUX Nailloux a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE