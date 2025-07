Rencontres Musicales de Toulonjac Chorale des jeunes « Place au Soleil » Toulonjac

Le chœur Place au Soleil prend la suite du Jeune Chœur de l’Oise qui accueille depuis 2010 des enfants de tous horizons, d’influence et de cultures différentes qui se retrouvent autour de la même passion du chant choral.

Ils ont en commun d’avoir tous pris part au cursus CHAM de l’Oise (Classe à Horaires Aménagés Musique -équivalent du sport/étude pour le chant choral-). Dès 2014, le Jeune Chœur de l’Oise est sur les routes de France pour assurer une vingtaine de dates.

Les sollicitations internationales donnent lieu à des moments d’échange précieux : 2015 a vu se produire une série de concerts en Belgique -l’occasion de se produire devant la Reine de Belgique- ainsi que plusieurs tournées en Allemagne, Angleterre et Pologne depuis 2016.

Les collaborations sont nombreuses, avec l’Orchestre Philarmonique de l’Oise notamment.

Le chœur a eu l’honneur de défendre les couleurs de la France lors des Rencontres Chorales Européennes en 2013, a enregistré quatre CDs, et participé à des évènements en association avec l’UNICEF.

Les enfants ont également pu chanter en 2013 lors des Rencontres Internationales de Chœurs d’enfants et ont été Chœur invité au Festival des Créations Audiovisuelles de Luchon en 2019.

Ils ont participé à l’émission la France a un incroyable talent sur M6, en accédant aux demi-finales et totalisent plus de 2 millions de vues sur leur chaîne YouTube. France Inter, Télérama et France Musique réalisent une chronique en 2018 sur les actions du chœur.

L’ensemble vocal se produit plusieurs fois au Zénith de Paris, et se trouve sollicité pour chanter avec les plus grands chanteurs français lors des émissions 300 chœurs sur France 3.

Le Jeune Chœur de l’Oise s’est produit en tournée de concerts (Bourgogne, Nièvre, Haute-Savoie puis Puy-de-Dôme, Ariège, Aude, Tarn, Hérault, Alpes-Maritimes) et s’est produit dans plusieurs villes de l’Oise mais également en province (Lille, Alpes, Aveyron, Provence, Le Havre, baie de Somme, Reims, Saint-Malo, Berck…) et se déplace chaque année en participant à un stage d’été. Le chœur répond à de nombreuses demandes de productions.

En 2017 les chanteuses remportent le 1er Prix et Prix Spécial du Jury au Concours International Bellan.

Une tournée aux Etats-Unis est en préparation.

Le chœur est constitué de 15 chanteuses de 14 à 17 ans, et chantent à 1, 2, 3 ou 4 voix.

Le Chef de chœur, Valéry THUET, dirige le chœur depuis sa création et réalise la quasi-totalité des arrangements vocaux.

L’âme du chœur réveille en chacun de nous la part d’enfance qui y sommeille.

Forts de cette expérience exceptionnelle, les enfants du Jeune Chœur de l’Oise portent un regard lucide et plein d’espoir vers demain.Comment ne pas être ému par ces enfants qui, au-delà des différences, portent en eux la conviction d’un monde meilleur ? 10 .

English :

The « Place au Soleil » choir is the successor to the Jeune Ch?ur de l?Oise, which since 2010 has welcomed children from all backgrounds, influences and cultures to share a passion for choral singing.

German :

Der Chor « Place au Soleil » tritt die Nachfolge des Jeune Ch?ur de l’Oise an, der seit 2010 Kinder mit unterschiedlichem Hintergrund, Einfluss und kulturellen Hintergründen aufnimmt, die sich über die gleiche Leidenschaft für den Chorgesang zusammenfinden.

Italiano :

Il coro « Place au Soleil » è il successore del Jeune Ch’ur de l’Oise, che dal 2010 accoglie bambini di ogni provenienza, influenza e cultura accomunati dalla passione per il canto corale.

Espanol :

El coro « Place au Soleil » es el sucesor del Jeune Chœur de l’Oise, que desde 2010 acoge a niños de todos los orígenes, influencias y culturas que comparten la pasión por el canto coral.

