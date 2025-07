Rencontres Musicales de Toulonjac Chorale Swing Gospel Toulonjac

Rue César de Pomairols Toulonjac Aveyron

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-07-26

fin : 2025-07-26

2025-07-26

Les plus beaux airs du répertoire de chants spirituels entre blues, jazz et soul interprétés par une douzaine de chanteurs et de musiciens Thierry et Jo, sous la direction de la soprano Isabelle Bertoli.

Née de parents artistes lyriques au Capitole de Toulouse, Isabelle Bertoli est bercée par la musique dès sa petite enfance. De formation classique, chanteuse professionnelle et professeur de chant, elle cultive depuis longtemps une passion pour le gospel et fonde en 2008 le groupe swing gospel qui lie ses artistes par l’amitié, l’amour du chant et l’envie de le partager. Dans le chant gospel dérivé de la musique sacrée noire, le soliste du groupe tient le rôle du prêcheur de plus en plus souvent dévolu à une femme. C’est elle qui chante le couplet, pendant que le refrain est repris par le chœur.

Le vibrato dans la voix est un rythme fascinant s’emparent de toute la musique chantée à l’origine par les esclaves pour se donner courage et espoir. Par son rythme dynamique et sa vitalité communicative, le groupe swing gospel conquiert le grand public dans le monde entier.

Un dialogue musical vivant, véhément, à ne pas rater et à partager ! 10 .

Rue César de Pomairols Toulonjac 12200 Aveyron Occitanie +33 6 78 99 89 09 legerfaut@orange.fr

English :

The most beautiful tunes from the repertoire of spiritual songs between blues, jazz and soul interpreted by a dozen singers and musicians Thierry and Jo, under the direction of soprano Isabelle Bertoli.

German :

Die schönsten Melodien aus dem Repertoire der geistlichen Lieder zwischen Blues, Jazz und Soul, vorgetragen von einem Dutzend Sängern und den Musikern Thierry und Jo unter der Leitung der Sopranistin Isabelle Bertoli.

Italiano :

Le più belle melodie del repertorio spiritual tra blues, jazz e soul interpretate da una dozzina di cantanti e musicisti Thierry e Jo, sotto la direzione del soprano Isabelle Bertoli.

Espanol :

Las más bellas melodías del repertorio de canciones espirituales entre blues, jazz y soul interpretadas por una docena de cantantes y músicos Thierry y Jo, bajo la dirección de la soprano Isabelle Bertoli.

