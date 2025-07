Rencontres Musicales de Toulonjac Orchestre symphonique « Olympe » Villefranche-de-Rouergue

Place Notre Dame Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Venez assister à un concert symphonique à la Collégiale Notre-Dame !

L’Orchestre Symphonique Olympe est un orchestre basé dans le Tarn et Garonne. Il a été créé en Juillet 2023 et a commencé sa saison en Janvier 2024.L’orchestre est composé d’une soixantaine de musiciens entièrement bénévoles, issus du Tarn et Garonne et des départements limitrophes.

Nous avons parmi nous des musiciens professionnels qui ont fait ou font carrière dans de prestigieux orchestres comme le Capitole ou l’Orchestre National de Lille (notre département est très attractif et attire des gens venus de toute la France !), des professeurs de musique exerçant en conservatoire, en école de musique, à domicile ou encore en lycée et collège, des étudiants issus de conservatoires et se préparant à un bel avenir musical, quelques-uns encore très jeunes, et des amateurs confirmés et passionnés qui ont fait le choix d’un autre métier mais qui pratiquent toujours régulièrement leur instrument et qui se produisent dans différents orchestres. Nous sommes très attentifs à l’ambiance dans l’orchestre où chacun se respecte et adhère à nos valeurs de bienveillance et de partage.

L’orchestre est dirigé par un chef formidable, Jérôme Lézian, qui a accepté sans hésiter à se lancer dans cette aventure. C’est un musicien passionné et un professeur de trombone talentueux, qui exerce au conservatoire de Montauban et à l’école de musique de Castelsarrasin. Il a un diplôme de direction d’orchestre du conservatoire de Toulouse et dirige également plusieurs orchestres d’harmonie. Il est très investi auprès des jeunes musiciens et dans notre orchestre, il est le ciment qui permet de se dépasser lors des concerts et de donner le meilleur de nous-même. Il fait volontiers le lien avec le public et explique avec plaisir et humour les œuvres jouées.

Pour nous, la musique ne doit pas être réservée à une élite mais partagée avec tous et sur tous les territoires. Chacun doit avoir l’occasion de découvrir la musique d’orchestre symphonique. Ainsi, les concerts de l’Orchestre Symphonique Olympe sont destinés à être joués dans des villages et villes rurales de la région. 10 .

Place Notre Dame Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 78 99 89 09 legerfaut@orange.fr

English :

Come and enjoy a symphony concert at the Collégiale Notre-Dame!

German :

Erleben Sie ein Symphoniekonzert in der Stiftskirche Notre-Dame!

Italiano :

Venite a godervi un concerto sinfonico alla Collégiale Notre-Dame!

Espanol :

¡Venga a disfrutar de un concierto sinfónico en la Collégiale Notre-Dame!

