Rencontres Musicales de Toulonjac Quartet Jazz Streetzic’31 Toulonjac samedi 2 août 2025.

Rue César de Pomairols Toulonjac Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Tarif à partir de 13 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-02

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

Le quartet a un siècle de retard et ne s’en rend pas compte; en fait il n’ont pas de compte à rendre, mais de la musique à distribuer, du plaisir à partager, de la passion à déchainer. A découvrir sans garantie, mais sans hésitation !

StreetZic groupe Toulousain acoustique qui excelle dans les petits lieux intimistes, mais s’éclate pareillement dans les festivals. C’est la rencontre d’un cornet à piston, une clarinette, un banjo et une Basse, sur un répertoire New-Orléans propice à la fête. C’est joué et enjoué, ça chante et ça enchante. Prestation originale, Représentation un rien espiègle, attraction empathique et show chaleureux, des copains qui deviendront vite les vôtres par la connivence de la musique.

Ils sont passés maîtres dans le recyclage des standards de début du siècle passé: les musiciens de StreetZic reprisent, rafistolent, bricolent, restaurent et raccommodent des morceaux dont on connaît à peine les compositeurs, la plupart noirs américains issus fraichement de l’esclavage bataillant sur des instruments ingénument fabriqués de leur propres mains. Pour leur plaisir et celui de leur auditoire. 10 .

Rue César de Pomairols Toulonjac 12200 Aveyron Occitanie +33 6 78 99 89 09 legerfaut@orange.fr

English :

The quartet is a century behind the times and doesn’t realize it; in fact, they’ve got nothing to answer for, but music to spread, pleasure to share, passion to unleash. To be discovered without guarantee, but without hesitation!

German :

Das Quartett hat ein Jahrhundert Verspätung und ist sich dessen nicht bewusst; in Wirklichkeit haben sie keine Rechnung zu begleichen, sondern Musik zu verteilen, Freude zu teilen und Leidenschaft zu entfesseln. Entdecken Sie es ohne Garantie, aber ohne zu zögern!

Italiano :

Il quartetto è in ritardo di un secolo e non se ne rende conto; in realtà, non ha nulla di cui rispondere, solo musica da diffondere, piacere da condividere e passione da scatenare. Nessuna garanzia, ma nessuna esitazione!

Espanol :

El cuarteto lleva un siglo de retraso y no se da cuenta; de hecho, no tienen nada de qué responder, sólo música que difundir, placer que compartir y pasión que desatar. Sin garantías, ¡pero sin vacilaciones!

