Rencontres musicales des Orchestres à l’École Sablons-bords-De-L’Huisne – Le Plongeoir Le Mans, 15 mai 2025 17:00, Le Mans.

Sarthe

Rencontres musicales des Orchestres à l’École Sablons-bords-De-L’Huisne Le Plongeoir 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-15 17:00:00

fin : 2025-05-15 18:00:00

Date(s) :

2025-05-15

Exposition d’œuvres d’art plastique illustrées musicalement et concert des orchestres à l’écoles

17 h 00 Exposition d’œuvres d’art plastique illustrées musicalement par les élèves de l’école du Petit Louvre

17 h 30 Concert

1ère partie Élèves du dispositif orchestre à l’école (O.A.E), chorale de parents d’élèves et élèves des dispositifs interventions en milieu scolaire (I.M.S) de l’école de l’Épau

2nd partie Élèves des dispositifs orchestres au collège (Steel band) des collèges Costa-Gavras et Alain Fournier .

Le Plongeoir 6 Boulevard Winston Churchill

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 62

English :

Exhibition of musically illustrated works of visual art and concert by school orchestras

German :

Ausstellung musikalisch illustrierter Werke der bildenden Kunst und Konzert der Orchester in der Schule

Italiano :

Mostra di opere d’arte visiva illustrate musicalmente e concerto di orchestre scolastiche

Espanol :

Exposición de obras de arte visual ilustradas musicalmente y concierto de orquestas escolares

L’événement Rencontres musicales des Orchestres à l’École Sablons-bords-De-L’Huisne Le Mans a été mis à jour le 2025-05-06 par CDT72