Rencontres Musicales en Coëvrons Route de St Christophe-du-Luat Brée

Route de St Christophe-du-Luat Château de la Grande Courbe Brée Mayenne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-08-30 16:30:00

fin : 2025-08-30

2025-08-30

Patrimoine et Concert de l’Ensemble Caravage

Programme de cette rencontre musicale:

A 16h30: visite patrimoniale du château en compagnie de Julie Maviel, du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne. Gratuit.

A 17h30: Concert- Quintette « la Truite » de Schubert avec l’Ensemble Caravage.

Réservation en ligne conseillée.

A partir de 19h, repas: des fouées salées et sucrées avec le food truck Toutatis, sur réservation.

A 20h30: Concert 3 de l’Ensemble Caravage:

– Max Bruch: 8 petites pièces pour clarinette, alto et piano

– Rezso Kokai: Quartettino pour clarinette, violon, alto et violoncelle

– Eugène Walckiers: Trio pour flûte traversière, violocelle et piano

Réservation en ligne conseillée .

Route de St Christophe-du-Luat Château de la Grande Courbe Brée 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 7 68 59 01 64

English :

Heritage and Concert by the Caravaggio Ensemble

German :

Kulturerbe und Konzert des Caravaggio-Ensembles

Italiano :

Patrimonio e concerto dell’Ensemble Caravaggio

Espanol :

Patrimonio y concierto del Conjunto Caravaggio

L’événement Rencontres Musicales en Coëvrons Brée a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons