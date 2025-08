Rencontres Musicales en Coëvrons Copie La Bazouge-des-Alleux

Eglise et jardin de la mairie La Bazouge-des-Alleux Mayenne

Concert de l’Ensemble Caravage suivi d’un concert rock

Pour cette édition 2025, l’Ensemble Caravage propose un fascinant fil rouge… le Cabinet des curiosités!

Concert à l’église à 20h30:

– Arthur Bkliss: Conversation pour flûte traversière, hautbois, violon…

– Aram Khatchaturian: Trio pour clarinette, violon et piano

– Fanny Mendelssohn-Hensel: Quatuor pour violons, alto et violoncelle

Réservation conseillée en ligne

Ce 1er concert sera suivi à 22h30 d’un concert Rock à la mairie avec les ateliers de Musique Actuelles Amplifiées du Conservatoire des Coëvrons. Accès libre.

Mise en bouche culinaire et musicale à partir de 18h dans le jardin de la mairie avec les Ensembles de violoncelles des Conservatoires d’Alençon. Sur réservation, places limitées.

A partir de 18h45, l’atelier du vieux Moulin vous propose un menu qui ravira vos papilles dans le jardin de la mairie. Sur réservation. .

Eglise et jardin de la mairie La Bazouge-des-Alleux 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 7 68 59 01 64

