Rencontres musicales « Le voyage de Nicolas » Salle des fêtes Châtenois

Rencontres musicales « Le voyage de Nicolas » Salle des fêtes Châtenois samedi 23 août 2025.

Rencontres musicales « Le voyage de Nicolas »

Salle des fêtes Place du champ de Foire Châtenois Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-08-23 19:00:00

fin : 2025-08-23 20:00:00

Date(s) :

2025-08-23

Pour la deuxième année consécutive, des musiciens de l’orchestre Paname Symphony Orchestra prennent leur quartier d’été à Châtenois en s’associant avec plusieurs musiciens vosgiens. Le concert de fin de stage des Rencontres musicales du Paname Symphony Orchestra, mettra en musique un livre qui rend hommage à une fierté de la région la lutherie. A partir du livre « Le violon de Nicolas » d’Alice Brière-Haquet et Clotilde Perrin aux éditions Feuilles de menthe, les musiciens vous feront voyager au fil des musiques de Saint-Saëns, Holst, Marquez, Sibelius, etc. Un conte musical pour tous les publics à partir de 5 ans.

Direction musicale Florian Bonnin

Concert organisé avec les Amis de l’orgue de Châtenois.

Entrée à libre participation aux fraisTout public

0 .

Salle des fêtes Place du champ de Foire Châtenois 88170 Vosges Grand Est +33 6 13 20 02 89

English :

For the second year running, musicians from the Paname Symphony Orchestra are taking up summer residence in Châtenois, in association with several musicians from the Vosges. The final concert of the Rencontres musicales du Paname Symphony Orchestra will feature music from a book that pays tribute to one of the region’s prides: violin making. Based on the book « Le violon de Nicolas » by Alice Brière-Haquet and Clotilde Perrin, published by Feuilles de menthe, the musicians will take you on a musical journey through the works of Saint-Saëns, Holst, Marquez, Sibelius and others. A musical tale for all ages 5 and up.

Musical director: Florian Bonnin

Concert organized with the Friends of the Châtenois organ.

Admission free of charge

German :

Zum zweiten Mal in Folge beziehen Musiker des Paname Symphony Orchestra ihr Sommerquartier in Châtenois, indem sie sich mit mehreren Musikern aus den Vogesen zusammenschließen. Das Abschlusskonzert der Rencontres musicales des Paname Symphony Orchestra, wird ein Buch vertonen, das einen Stolz der Region würdigt: den Geigenbau. Ausgehend von dem Buch « Le violon de Nicolas » von Alice Brière-Haquet und Clotilde Perrin aus dem Verlag Feuilles de menthe nehmen die Musiker Sie mit auf eine Reise durch die Musik von Saint-Saëns, Holst, Marquez, Sibelius und anderen. Ein musikalisches Märchen für alle Zuschauer ab 5 Jahren.

Musikalische Leitung: Florian Bonnin

Konzert organisiert mit den Orgelfreunden von Châtenois.

Eintritt bei freier Kostenbeteiligung

Italiano :

Per il secondo anno consecutivo, i musicisti dell’Orchestra Sinfonica di Paname si stabiliscono a Châtenois in associazione con alcuni musicisti dei Vosgi. Il concerto di fine corso dei Rencontres musicales du Paname Symphony Orchestra proporrà la musica di un libro che rende omaggio a uno dei vanti della regione: la liuteria. Basandosi sul libro « Le violon de Nicolas » di Alice Brière-Haquet e Clotilde Perrin, pubblicato da Feuilles de menthe, i musicisti vi condurranno in un viaggio musicale attraverso le opere di Saint-Saëns, Holst, Marquez, Sibelius e altri. Un racconto musicale per tutte le età, dai 5 anni in su.

Direttore musicale: Florian Bonnin

Concerto organizzato con gli Amici dell’Organo di Châtenois.

Ingresso gratuito

Espanol :

Por segundo año consecutivo, los músicos de la Orquesta Sinfónica de Paname realizan una residencia de verano en Châtenois, en asociación con varios músicos de los Vosgos. El concierto de fin de curso de los Encuentros musicales de la Orquesta Sinfónica de Paname presentará la música de un libro que rinde homenaje a uno de los orgullos de la región: la fabricación de violines. Basándose en el libro « Le violon de Nicolas » de Alice Brière-Haquet y Clotilde Perrin, publicado por Feuilles de menthe, los músicos realizarán un viaje musical a través de las obras de Saint-Saëns, Holst, Márquez, Sibelius y otros. Un cuento musical para todas las edades a partir de 5 años.

Dirección musical: Florian Bonnin

Concierto organizado con los Amigos del Órgano de Châtenois.

Entrada gratuita

L’événement Rencontres musicales « Le voyage de Nicolas » Châtenois a été mis à jour le 2025-08-05 par OT DE L’OUEST DES VOSGES