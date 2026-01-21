Rencontres musicales Saint-Pierre-d’Irube
Rencontres musicales Saint-Pierre-d’Irube samedi 7 février 2026.
Rencontres musicales
Eglise Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Laissez-vous transporter par les voix de La Bande Originale proposant un répertoire sur les musiques de film et le choeur féminin Buhaminak. .
Eglise Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontres musicales
L’événement Rencontres musicales Saint-Pierre-d’Irube a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Pays Basque