Rencontres musicales

Eglise Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Laissez-vous transporter par les voix de La Bande Originale proposant un répertoire sur les musiques de film et le choeur féminin Buhaminak. .

Eglise Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontres musicales

L’événement Rencontres musicales Saint-Pierre-d’Irube a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Pays Basque