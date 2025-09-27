RENCONTRES MYCOLOGIQUES CONFERENCE Arc-en-Barrois

RENCONTRES MYCOLOGIQUES CONFERENCE Arc-en-Barrois samedi 27 septembre 2025.

RENCONTRES MYCOLOGIQUES CONFERENCE

Mairie d’Arc-en-Barrois Arc-en-Barrois Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Tout public

Conférence avec Régis Courtecuisse.

Le thème sera la présentation générale du règne fongique.

Manifestation payante, sur réservation.

Professeur retraité de l’université de Lille (Faculté de pharmacie), Régis Courtecuisse est l’auteur de plus de 250 publications et communications scientifiques. Ses recherches en taxinomie, ses travaux sur les espèces menacées et ses diverses activités, lui ont valu de présider ou de siéger à de nombreuses instances et commissions françaises ou internationales. Il est président de la Société mycologique du Nord de la France. .

Mairie d’Arc-en-Barrois Arc-en-Barrois 52210 Haute-Marne Grand Est +33 6 86 77 45 79 agardiennet@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement RENCONTRES MYCOLOGIQUES CONFERENCE Arc-en-Barrois a été mis à jour le 2025-09-17 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne