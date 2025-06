Rencontres Nationales de l’Innovation Pédagogique du Cnam 2025 Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris 25 juin 2025

Rencontres Nationales de l’Innovation Pédagogique du Cnam 2025

La Direction nationale des usages du numérique du Cnam organise les Rencontres nationales de l’Innovation pédagogique du Cnam, les 25 et 26 juin.

Mercredi 25 juin – Amphi Abbé Grégoire – 292 rue Saint Martin – 75003 Paris

13h00 – 14h00 : Accueil des participants

14h00 – 14h15 : Axes stratégiques et offre de service en innovation pédagogique au Cnam : DN1 & Living Lab

Bénédicte Fauvarque-Cosson, Administratrice Générale

Larry Ben Simhon, Adjoint de l’Administratrice Générale en charge de la formation

Sophie Guichard, Directrice DN1

14h15 – 18h00 : Retour sur 40 années d’innovations pédagogiques au Cnam

Des premiers cours du Cnam en ligne à aujourd’hui, les grands témoins du Cnam avec François Barthelemy , François Calvez, Valérie Charrière, Vincent Dalmeyda, Vincent Rigaut

10 ans de MOOC au Cnam : 80 MOOC 1,5 million d’inscrits avec Arnaud Fontanet, Cécile Dejoux, Anne Le Nouvel, Guillaume Desgens, David Doriol

Les micro-certifications au Cnam avec Ariane Fréhel, Jean-François Pommier, Maxime Wotquenne

L’écosystème pédagogique Ikigai.games avec Florian Delcourt et présentation du Jeu Rêves de vélo avec Gilles Garel et Loïc Petitgirard

Des cours accessibles à tous les publics Ludovic Gaillard (Kelis – France)

Les universités numériques thématiques avec Ollivier Haemmerlé , Président de l’Université Numérique et Directeur GIP FUN

AUNEGE avec Christophe Fournier, Président

UVED avec Delphine Pommeray, Directrice de la Fondation

UNIT avec Vincent Beillevaire, Délégué Général et Cyril Bai, Directeur de Projet

Témoignage de création de ressources avec Wafa Guiga

18h30-19h00 : Visites culturelles (au choix à l’inscription)

Jeu de piste autour du Cnam

Visite des studios de captation

Visite de la salle de lecture de la bibliothèque

Présentation / dédicace de l’ouvrage Pratiques pédagogiques innovantes (Christophe Fournier et les auteurs du Cnam avec Stéphane Bourliataux-Lajoinie, Cécile Dejoux, Maité Sylla, Sophie Guichard)

19h00-20h30 : Cocktail dans l’ancienne église de Saint-Martin-des-Champs, véritable lieu d’émerveillement au cœur du musée des Arts et Métiers du Cnam.

Jeudi 26 juin – Cnam Landy – 61, rue du Landy – 93210 La Plaine Saint-Denis

08h30 – 09h00 : Accueil café

09h00 -09h30 : Visite du site avec Corinne Valeu, Directrice CCP et du FabLab avec Olivier Lefaivre, Directeur du CFA

09h30 – 12h00

Présentation des appels à projets au Cnam : AAP internes (APPI) et AAP externes (cellule projet innovants & DAEI) avec Louise Reverchon et Addi Villebaldo Mireles Puga

Retours du projet JENII avec Amélie Danlos, Simon Marié, Maïté Sylla, Emmanuelle Galichet

L’IA et le projet CAIRE avec Iness Ahriz, Sophie Guichard

Regards croisés enseignant / étudiant / référent sur l’accessibilité avec Isabelle Barbet, Corinne Valeu, Pierre Reynaud (Référent accessibilité numérique Université de la Réunion)

La création de podcast par les étudiants avec Maïté Despreaux et Eugénie Bouscayrol

Faire cours au Tablolum® avec Sandrine Dewez et Nicolas Alferez

12h00 – 13h30 > Déjeuner au restaurant du Cnam

13h30 – 17h30 > Ateliers en parallèle de 1h45 au choix

Vous pourrez participer à deux ateliers dans l’après-midi

Atelier 1 – Apprendre par le jeu : utilisation de templates pour la création de jeux

Atelier 2 – Votre cours accessible avec Scenari-Opale

Atelier 3 – Votre cours augmenté avec l’IA générative

Atelier 4 – Votre cours amélioré avec un podcast

Atelier 5 – De l’interactivité dans votre cours avec les outils du Cnam : H5P, Wooclap, mediaserver…

Atelier 6 – Découverte et sensibilisation sur les technologies immersives (XR)

Ateleir 7 – escape game pédagogique

17h30 – 18h30 : Visite culturelle

Visite du laboratoire de métrologie

19h00-21h00 : Soirée réservée référents Living Lab

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-25T08:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-26T21:00:00.000+02:00

1

https://culture.cnam.fr/juin/rencontres-nationales-de-l-innovation-pedagogique-du-cnam-2025-1554565.kjsp?RH=ag_juin

Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris