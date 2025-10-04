Rencontres Néodyssée | La Fête du Néolithique Institut de Richemont Cherves-Richemont

Rencontres Néodyssée | La Fête du Néolithique Institut de Richemont Cherves-Richemont samedi 4 octobre 2025.

Rencontres Néodyssée | La Fête du Néolithique

Institut de Richemont 12 route de l’Ancien Séminaire Cherves-Richemont Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Venez vivre la grande aventure du Néolithique ! Découvrez la navigation à la préhistoire.

.

Institut de Richemont 12 route de l’Ancien Séminaire Cherves-Richemont 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65 distillateurs.culturels@grand-cognac.fr

English :

Come and experience the great Neolithic adventure! Discover prehistoric navigation.

German :

Erleben Sie das große Abenteuer des Neolithikums! Entdecken Sie die Schifffahrt in der Vorgeschichte.

Italiano :

Venite a vivere la grande avventura del Neolitico! Scoprite la navigazione preistorica.

Espanol :

¡Venga a vivir la gran aventura del Neolítico! Descubre la navegación prehistórica.

L’événement Rencontres Néodyssée | La Fête du Néolithique Cherves-Richemont a été mis à jour le 2025-09-23 par Destination Cognac