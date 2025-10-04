Rencontres Néodyssée | La Fête du Néolithique Institut de Richemont Cherves-Richemont
Rencontres Néodyssée | La Fête du Néolithique Institut de Richemont Cherves-Richemont samedi 4 octobre 2025.
Rencontres Néodyssée | La Fête du Néolithique
Institut de Richemont 12 route de l’Ancien Séminaire Cherves-Richemont Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Venez vivre la grande aventure du Néolithique ! Découvrez la navigation à la préhistoire.
.
Institut de Richemont 12 route de l’Ancien Séminaire Cherves-Richemont 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65 distillateurs.culturels@grand-cognac.fr
English :
Come and experience the great Neolithic adventure! Discover prehistoric navigation.
German :
Erleben Sie das große Abenteuer des Neolithikums! Entdecken Sie die Schifffahrt in der Vorgeschichte.
Italiano :
Venite a vivere la grande avventura del Neolitico! Scoprite la navigazione preistorica.
Espanol :
¡Venga a vivir la gran aventura del Neolítico! Descubre la navegación prehistórica.
L’événement Rencontres Néodyssée | La Fête du Néolithique Cherves-Richemont a été mis à jour le 2025-09-23 par Destination Cognac