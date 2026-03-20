Rencontres nouveaux producteurs O Panier Local Orthez

Rencontres nouveaux producteurs

O Panier Local 8 place de la Poustelle Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Sur le thème du bien-être et du plaisir gustatif 4 producteurs vous présenteront leurs produits , leur passion et vous pourrez déguster le tout dans la bonne humeur.

Pour vous régaler

Les plantes aromatiques et mélanges culinaires

Producteur la source des plantes La Source des Plantes

Des champignons savoureux

Producteur Champignou’s D Nouste

Pour votre Bien-être

Productrice de produits de Gemmothérapie Aurelie Cremousel Meli Melo

Productrice de semences paysannes Les Jardins du Lien

Mais aussi à l’occasion de la semaine du compostage, Sophie Dessinet vous proposera des animations autour du compostage. .

O Panier Local 8 place de la Poustelle Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 73 06 67

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English : Rencontres nouveaux producteurs

L’événement Rencontres nouveaux producteurs Orthez a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Coeur de Béarn