Rencontres nouveaux producteurs O Panier Local Orthez
Rencontres nouveaux producteurs O Panier Local Orthez samedi 28 mars 2026.
Rencontres nouveaux producteurs
O Panier Local 8 place de la Poustelle Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Sur le thème du bien-être et du plaisir gustatif 4 producteurs vous présenteront leurs produits , leur passion et vous pourrez déguster le tout dans la bonne humeur.
Pour vous régaler
Les plantes aromatiques et mélanges culinaires
Producteur la source des plantes La Source des Plantes
Des champignons savoureux
Producteur Champignou’s D Nouste
Pour votre Bien-être
Productrice de produits de Gemmothérapie Aurelie Cremousel Meli Melo
Productrice de semences paysannes Les Jardins du Lien
Mais aussi à l’occasion de la semaine du compostage, Sophie Dessinet vous proposera des animations autour du compostage. .
O Panier Local 8 place de la Poustelle Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 73 06 67
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English : Rencontres nouveaux producteurs
L’événement Rencontres nouveaux producteurs Orthez a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Coeur de Béarn