Rencontres parentales : colères, cris, pleurs du petit enfants Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) PARIS
Rencontres parentales : colères, cris, pleurs du petit enfants Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) PARIS jeudi 19 mars 2026.
Chaque mois, le Centre Annie Fratellini vous accueille aux rencontres parentales !
Le jeudi 19 mars, nous aborderons le sujet des colères, des cris et des pleurs du petit enfant : comment accompagner les tout-petits dans les moments de crise ?
Ces rencontres conviviales sont l’occasion de se retrouver entre parents, sans jugement, pour aborder une thématique qui nous interroge et/ou nous intéresse, pour se sentir soutenu dans son rôle de parent, partager ses expériences et conseils et repartir avec des pistes de réflexion.
Rencontres guidées par des animateurs professionnels et parfois encadrées par des spécialistes selon les thématiques.
Être parent, et si on en parlait ensemble ?
Le jeudi 19 mars 2026
de 19h00 à 21h30
gratuit
https://claje.aniapp.fr/activites/centre-social/cafe-des-parents
ou par mail villiot@claje.asso.fr
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-19T20:00:00+01:00
fin : 2026-03-19T22:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-19T19:00:00+02:00_2026-03-19T21:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) 36 quai de la Rapée 75012 PARIS
https://claje.asso.fr/event/rencontres-parentales/2026-04-16/ +33143405214 villiot@claje.asso.fr https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini-61566708579358/ https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini-61566708579358/
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