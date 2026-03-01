Rencontres parentales : colères, cris, pleurs du petit enfants Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) PARIS

Chaque mois, le Centre Annie Fratellini vous accueille aux rencontres parentales !

Le jeudi 19 mars, nous aborderons le sujet des colères, des cris et des pleurs du petit enfant : comment accompagner les tout-petits dans les moments de crise ?

Ces rencontres conviviales sont l’occasion de se retrouver entre parents, sans jugement, pour aborder une thématique qui nous interroge et/ou nous intéresse, pour se sentir soutenu dans son rôle de parent, partager ses expériences et conseils et repartir avec des pistes de réflexion.

Rencontres guidées par des animateurs professionnels et parfois encadrées par des spécialistes selon les thématiques.

Être parent, et si on en parlait ensemble ?

Le jeudi 19 mars 2026

de 19h00 à 21h30

gratuit

https://claje.aniapp.fr/activites/centre-social/cafe-des-parents

ou par mail villiot@claje.asso.fr

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-19T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-19T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-19T19:00:00+02:00_2026-03-19T21:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) 36 quai de la Rapée 75012 PARIS

https://claje.asso.fr/event/rencontres-parentales/2026-04-16/ +33143405214 villiot@claje.asso.fr https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini-61566708579358/ https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini-61566708579358/



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