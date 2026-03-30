Rencontres parentales : le sommeil des enfants… et des parents ! Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) PARIS
Rencontres parentales : le sommeil des enfants… et des parents ! Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) PARIS jeudi 16 avril 2026.
Chaque mois, le Centre Annie Fratellini vous accueille aux rencontres parentales !
Le jeudi 16 avril, dans le cadre du Mois Parisien de la Santé Mentale, nous aborderons le sujet du sommeil, élément essentiel pour le bien-être physique et psychique des enfants… et des parents !
Ces rencontres conviviales sont l’occasion de se retrouver entre parents, sans jugement, pour aborder une thématique qui nous interroge et/ou nous intéresse, pour se sentir soutenu dans son rôle de parent, partager ses expériences et conseils et repartir avec des pistes de réflexion.
Rencontres guidées par des animateurs professionnels et parfois encadrées par des spécialistes selon les thématiques.
Être parent, et si on en parlait ensemble ? Rencontres conviviales autour de la parentalité.
Le jeudi 16 avril 2026
de 19h00 à 21h30
gratuit
https://claje.aniapp.fr/activites/centre-social/cafe-des-parents
ou par mail villiot@claje.asso.fr
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-16T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-17T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-16T19:00:00+02:00_2026-04-16T21:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) 36 quai de la Rapée 75012 PARIS
https://claje.asso.fr/event/rencontres-parentales/2026-04-16/ +33143405214 villiot@claje.asso.fr https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini-61566708579358/ https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini-61566708579358/
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