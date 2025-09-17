Rencontres parent’hèse Comment limiter la consultation des écrans à la maison ? Médiathèque L’Alpha Angoulême
Rencontres parent’hèse Comment limiter la consultation des écrans à la maison ? Médiathèque L’Alpha Angoulême mercredi 17 septembre 2025.
Charente
Rencontres parent’hèse Comment limiter la consultation des écrans à la maison ? Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente
Début : Mercredi 2025-09-17 10:00:00
fin : 2025-09-17 11:30:00
2025-09-17
Un rendez-vous parentalité à destination des parents d’enfants de 0 à 6 ans.
Comment trouver un usage raisonné et ce, dès le plus jeune âge ? Accompagnez votre enfant dans l’univers numérique avec les conseils de Florence Boijenous.
Sur inscription.
Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb
Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00
English :
A parenting event for parents of children aged 0 to 6.
How can you find the right way to use digital technology, from the earliest age? Accompany your child in the digital world with advice from Florence Boijenous.
Registration required.
German :
Ein Elterntreffen für Eltern von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren.
Wie kann man einen vernünftigen Umgang finden und das schon im jüngsten Alter? Begleiten Sie Ihr Kind mit den Ratschlägen von Florence Boijenous in die digitale Welt.
Nach Anmeldung.
Italiano :
Un incontro per genitori di bambini da 0 a 6 anni.
Come trovare un modo sensato di usare la tecnologia digitale fin da piccoli? Unisciti a Florence Boijenous per dare consigli al tuo bambino sul mondo digitale.
È richiesta la registrazione.
Espanol :
Un encuentro para padres de niños de 0 a 6 años.
¿Cómo encontrar una forma sensata de utilizar la tecnología digital desde una edad temprana? Acompañe a Florence Boijenous mientras aconseja a su hijo sobre el mundo digital.
Inscripción obligatoria.
