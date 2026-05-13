RENCONTRES PASTORALES Vebron

Vebron

RENCONTRES PASTORALES

Col de Solperières Vebron Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez à la rencontre d’éleveurs et empruntez la Corniche des Cévennes, ancienne draille de transhumance, cadre idéal pour célébrer l’année de l’agropastoralisme.

Balade d’une grande diversité paysagère et végétale, rythmée par des rencontres authentiques. Inscription souhaitée

Venez à la rencontre d’éleveurs et empruntez la Corniche des Cévennes, ancienne draille de transhumance, cadre idéal pour célébrer l’année de l’agropastoralisme.

Du plateau de la Corniche au bois de Broussous, en passant par un typique hameau cévenol, nous vous invitons à une balade d’une grande diversité paysagère et végétale, rythmée par des rencontres authentiques. Un intervenant du Parc National des Cévennes nous accompagnera tout au long du chemin pour nous aider à décrypter et comprendre la nature qui nous entoure.

Programme détaillé

9h Nous vous donnons rendez-vous sur le parking du col de Solpérières (Corniche des Cévennes/Cardinale). Nous prendrons le sentier de la Corniche en direction

de notre premier arrêt à l’Hospitalet.

9h45 Nous rencontrerons une éleveuse, Mme M. Pin, pour échanger sur son métier.

10h30 Nous entamerons la descente par le Bois de Broussous. Grâce à notre accompagnateur du Parc National des Cévennes, M. Laurent Bélier, nous ferons des arrêts privilégiés pour observer la faune et la flore locales.

11h30 Nous traverserons un pâturage aux abords de Solpérières pour aller à la rencontre d’un éleveur, M. G. Roux.

12h30 Arrivée au hameau de Solpérières où nous serons accueillis par Evelyne et François Roux dans leur ferme-jardin bio (rencontre sous réserve de leur présence).

Dégustation de produits locaux offerts par le Foyer rural.

13h30 Nous regagnerons nos véhicules par un chemin d’environ 1 km sur la route de la Cardinale, offrant une vue splendide sur la vallée du Tarnon, les falaises du Causse Méjean et l’Aigoual.

Balade organisée par le Foyer rural Les Castors de Vébron, en partenariat avec le Parc national des Cévennes, dans le cadre de En chemin j’ai rencontré et de l’année de l’agropastoralisme.

Inscription souhaitée Foyer rural à castors48vebron@gmail.com ou (uniquement par SMS) Chantal au 06 89 08 26 05 .

Col de Solperières Vebron 48400 Lozère Occitanie +33 6 89 08 26 05 castors48vebron@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and meet the breeders and follow the Corniche des Cévennes, an ancient transhumance route, the ideal setting to celebrate the year of agropastoralism.

A walk through a wide variety of landscapes and plants, punctuated by authentic encounters. Registration required

L’événement RENCONTRES PASTORALES Vebron a été mis à jour le 2026-05-13 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes