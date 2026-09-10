Informations pratiques

Rencontres Paul Ricœur 2026 Auditorium des Champs Libres Rennes 12 et 13 novembre Ille-et-Vilaine

Gratuit

Les Rencontres Paul Ricœur mettent la philosophie au cœur de la cité.

Organisées en partenariat avec l’Université de Rennes, elles sont un temps de réflexion pluridisciplinaire autour d’un thème inspiré par l’œuvre du penseur et appliqué aux grands problèmes du monde contemporain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-12T12:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-13T19:00:00.000+01:00

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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