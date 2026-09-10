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AGENDA · Rennes

Rencontres Paul Ricœur 2026 Auditorium des Champs Libres Rennes

jeudi 12 novembre 2026 · Auditorium des Champs Libres · Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Lieu
Auditorium des Champs Libres
Adresse
Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Rencontres Paul Ricœur 2026 Auditorium des Champs Libres Rennes 12 et 13 novembre Ille-et-Vilaine

Gratuit

Les Rencontres Paul Ricœur mettent la philosophie au cœur de la cité.

Organisées en partenariat avec l’Université de Rennes, elles sont un temps de réflexion pluridisciplinaire autour d’un thème inspiré par l’œuvre du penseur et appliqué aux grands problèmes du monde contemporain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-12T12:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-13T19:00:00.000+01:00

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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