Rencontres photographiques du Prieuré Eglise du Prieuré et maison du Prieur Salaise-sur-Sanne

Eglise du Prieuré et maison du Prieur Chemin du Châtet Salaise-sur-Sanne Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Date(s) :

2025-10-03

Pendant trois jours, les visiteurs pourront découvrir les œuvres de 13 photographes venus de toute la France. Chaque exposition propose un univers singulier, allant du portrait au voyage, du paysage au travail expérimental.

Eglise du Prieuré et maison du Prieur Chemin du Châtet Salaise-sur-Sanne 38150 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 96 54 66 photoclubsalaise@gmail.com

English :

For three days, visitors can discover the work of 13 photographers from all over France. Each exhibition offers a singular universe, from portraiture to travel, from landscape to experimental work.

German :

Drei Tage lang können die Besucher die Werke von 13 Fotografen aus ganz Frankreich entdecken. Jede Ausstellung bietet ein einzigartiges Universum, das von Porträts bis zu Reisen, von Landschaften bis zu experimentellen Arbeiten reicht.

Italiano :

Per tre giorni, i visitatori potranno scoprire il lavoro di 13 fotografi provenienti da tutta la Francia. Ogni mostra offre un universo unico, che spazia dalla ritrattistica al viaggio, dal paesaggio al lavoro sperimentale.

Espanol :

Durante tres días, los visitantes podrán descubrir la obra de 13 fotógrafos procedentes de toda Francia. Cada exposición ofrece un universo único, que va del retrato al viaje, del paisaje al trabajo experimental.

