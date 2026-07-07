Rencontres photographiques Inpakt Salle Posta Urrugne
vendredi 17 juillet 2026 · Salle Posta · Urrugne
Informations pratiques
Urrugne
Rencontres photographiques Inpakt
Salle Posta Place René Soubelet Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:00:00
fin : 2026-08-28 18:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Attraction polaire (Axelle de Russé)
Dans cet essai photographique, à la fois documentaire et artistique, Axelle de Russé nous propose une lecture nouvelle des régions les plus reculées de notre planète les pôles.
À la prise de vue, les points les plus chauds deviennent alors magenta grâce au procédé infrarouge.
Stateless ( William Daniels)
Que se passe-t-il quand l’identité d’une personne est réfutée au point de la priver de toute existence officielle ? Elle devient apatride reconnue par aucun pays, pas même par celui qu’elle considère le sien. Pour tenter de comprendre cette mécanique, William Daniels met en lumière les histoires personnelles et les défis auxquels sont confrontés ceux qui vivent sans nationalité officielle, explorant ainsi les thèmes de l’identité, de l’exclusion et des droits humains. .
Salle Posta Place René Soubelet Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80
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English : Rencontres photographiques Inpakt
L’événement Rencontres photographiques Inpakt Urrugne a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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