Rencontres photographiques Lamotte-Beuvron
Rencontres photographiques Lamotte-Beuvron samedi 27 septembre 2025.
Rencontres photographiques
D35 Rue du Souvenir Français Lamotte-Beuvron Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
Date(s) :
2025-09-27 2025-09-28
Rencontres Photographiques de Lamotte-Beuvron à la salle du Moulin Parc Équestre Fédéral.
Venez admirer les expositions photos ainsi que les exposants de matériel photographique.
Organisé par le Club Photo Lamottois. .
D35 Rue du Souvenir Français Lamotte-Beuvron 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire contact@photoclublamottois.club
English :
Rencontres Photographiques de Lamotte-Beuvron at the Salle du Moulin Parc Equestre Fédéral.
German :
Fotografische Begegnungen in Lamotte-Beuvron im Salle du Moulin Parc Équestre Fédéral.
Italiano :
Incontri fotografici di Lamotte-Beuvron alla Salle du Moulin Parc Equestre Fédéral.
Espanol :
Rencontres Photographiques de Lamotte-Beuvron en la Salle du Moulin Parc Equestre Fédéral.
L’événement Rencontres photographiques Lamotte-Beuvron a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Sologne Tourisme