Rencontres photographiques Maison du Passementier Saint-Jean-Bonnefonds dimanche 21 septembre 2025.

Rencontres photographiques Dimanche 21 septembre, 15h00 Maison du Passementier Loire

Gratuit. Réservation conseillée au 04-77-95-09-82. A partir de 10 ans.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

En présence du photographe Hervé Nègre, découvrez l’exposition « Another World », un travail personnel autour de la nature et des créations qu’elle fait éclore.

Maison du Passementier 20, rue Victor Hugo, la Baraillère, 42650 Saint-Jean-Bonnefonds, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Jean-Bonnefonds 42650 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04-77-95-09-82 La maison du Passementier présente un atelier de passementier tel qu’il existait au début du XXe siècle, avec deux métiers Jacquard. Des démonstrations de tissage sont organisées à chaque visite.

Chaque année le musée présente une à deux expositions en lien avec le patrimoine local ou la création textile traditionnelle et contemporaine. Places de stationnement gratuites tout le long de la rue, ainsi que Ligne de bus n°15 du réseau STAS

Journées européennes du patrimoine 2025

©Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds