Rencontres photographiques Salle des fêtes Plouër-sur-Rance
Rencontres photographiques Salle des fêtes Plouër-sur-Rance samedi 4 avril 2026.
Rencontres photographiques
Salle des fêtes Rue de la Vieille Côte Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Troisième édition
Echange autour de la technique de l’ICM (Intentional Camera Movement), animé par Loïc Piel
Avec la participation des clubs de Bruz, Corseul, Dinan, Dol de Bretagne, Planguenoual, Plouër-sur-Rance, Ploemeur, Pontivy, Saint-Brieuc, Saint-Grégoire, Saint-Malo, Vézin-le-Coquet .
Salle des fêtes Rue de la Vieille Côte Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Rencontres photographiques Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-03-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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