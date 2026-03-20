Rencontres photographiques Salle des fêtes Plouër-sur-Rance

Rencontres photographiques

Salle des fêtes Rue de la Vieille Côte Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Troisième édition

Echange autour de la technique de l’ICM (Intentional Camera Movement), animé par Loïc Piel

Avec la participation des clubs de Bruz, Corseul, Dinan, Dol de Bretagne, Planguenoual, Plouër-sur-Rance, Ploemeur, Pontivy, Saint-Brieuc, Saint-Grégoire, Saint-Malo, Vézin-le-Coquet .

Salle des fêtes Rue de la Vieille Côte Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Rencontres photographiques Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-03-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme