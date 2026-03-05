Rencontres & Photos autour du Monde Sainte-Nathalène

Rencontres & Photos autour du Monde

Salle Nicole Duclos Sainte-Nathalène Dordogne

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Présentation Nous sommes un couple de voyageurs travaillant dans l’univers du luxe. Madame est photographe et majordome, Monsieur est majordome et House Manager. Nos métiers et nos voyages nous placent au cœur de réalités humaines, culturelles et sociales très diverses.

Thématique Cette conférence propose de montrer la vie autrement, à travers un regard sensible et élargi sur le monde contemporain. Entre lieux d’exception et contextes plus modestes, nous observons la beauté du monde, ses contrastes et son évolution.

À la croisée du voyage, du luxe et de la diversité sociale, nous partageons une vision élargie du monde d’aujourd’hui

● un monde en mutation,

● contrasté,

● parfois fragile,

● mais toujours porteur de beauté, de dignité et de sens. .

Salle Nicole Duclos Sainte-Nathalène 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 39 15 36

