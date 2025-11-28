Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontres Pianoforte – Marie Jaëll Conservatoire de l’Odyssée Dreux

Rencontres Pianoforte - Marie Jaëll Conservatoire de l'Odyssée Dreux

Rencontres Pianoforte – Marie Jaëll Conservatoire de l’Odyssée Dreux vendredi 28 novembre 2025.

Rencontres Pianoforte – Marie Jaëll 28 et 29 novembre Conservatoire de l’Odyssée Eure-et-Loir

Sur inscription pour les participants – Tarif -18 ans : 10 € / Tarif adulte : 20 € – Entrée libre et gratuite pour les auditeurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-28T16:00:00 – 2025-11-28T20:00:00
Fin : 2025-11-29T09:00:00 – 2025-11-29T19:00:00

Les rencontres Pianoforte du Conservatoire de l’Odyssée font leur retour pour une 9e édition consacrée à la compositrice Marie Jaëll, à l’occasion du centenaire de sa disparition.
Dans ce cadre, musiciens amateurs et professionnels de tout âge pourront assister à des cours et masterclass les 28 et 29 novembre prochains, animés par les artistes Alissa Duryee et Marcia Hadjimarkos.
Ces ateliers seront ouverts au public gratuitement : chacun est le bienvenu pour venir écouter les stagiaires.

Cours et ateliers*

PARCOURS DÉCOUVERTE pour découvrir l’histoire des instruments à clavier : clavecin, clavicorde et pianoforte.
ℹ️ Tous publics dès 5 ans

ATELIERS PAR ÂGE ET PAR NIVEAU pour être guidé dans l’interprétation d’un répertoire romantique sur un piano du XIXe siècle.
ℹ️ Élèves pianistes dès la fin du 1er cycle

ATELIERS D’INITIATION À L’IMPROVISATION (aucune expérience en improvisation n’est requise).
ℹ️ Élèves pianistes tous niveaux.

ATELIER DE MUSIQUE VOCALE : pour s’immerger dans l’univers sonore et l’interprétation du XIXe siècle.
ℹ️ Élèves chanteurs confirmés

MASTERCLASS PAR MARCIA HADJIMARKOS pour un travail approfondi sur le pianisme romantique.
ℹ️ Élèves pianistes 3e cycle et adultes

* Le planning sera établi selon le nombre d’inscrits et leur niveau de pratique.
Pour le choix du répertoire : Alissa Duryee se tient à votre disposition pour partager des partitions : a.duryee@dreux-agglomeration.fr.

Conservatoire de l’Odyssée 1 Place Mésirard 28100 Dreux​ Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237826827 https://conservatoire.dreux-agglomeration.fr/ https://www.facebook.com/ConservatoireAggloPaysdeDreux;https://www.instagram.com/conservatoire.agglodreux/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.calameo.com/read/0040877060643c6eb00c9 »}] [{« link »: « mailto:a.duryee@dreux-agglomeration.fr »}] Conservatoire classé à Rayonnement Intercommunal (CRI) de l’Agglo du Pays de Dreux
9e édition des rencontres Pianoforte, dédiées à Marie Jaëll. pianoforte masterclass

Marie Jaëll vers 1876 / Document BNU Strasbourg