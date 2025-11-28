Rencontres Pianoforte – Marie Jaëll Conservatoire de l’Odyssée Dreux

Rencontres Pianoforte – Marie Jaëll 28 et 29 novembre Conservatoire de l’Odyssée Eure-et-Loir

Sur inscription pour les participants – Tarif -18 ans : 10 € / Tarif adulte : 20 € – Entrée libre et gratuite pour les auditeurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T16:00:00 – 2025-11-28T20:00:00

Fin : 2025-11-29T09:00:00 – 2025-11-29T19:00:00

Les rencontres Pianoforte du Conservatoire de l’Odyssée font leur retour pour une 9e édition consacrée à la compositrice Marie Jaëll, à l’occasion du centenaire de sa disparition.

Dans ce cadre, musiciens amateurs et professionnels de tout âge pourront assister à des cours et masterclass les 28 et 29 novembre prochains, animés par les artistes Alissa Duryee et Marcia Hadjimarkos.

Ces ateliers seront ouverts au public gratuitement : chacun est le bienvenu pour venir écouter les stagiaires.

Cours et ateliers*

PARCOURS DÉCOUVERTE pour découvrir l’histoire des instruments à clavier : clavecin, clavicorde et pianoforte.

ℹ️ Tous publics dès 5 ans

—

ATELIERS PAR ÂGE ET PAR NIVEAU pour être guidé dans l’interprétation d’un répertoire romantique sur un piano du XIXe siècle.

ℹ️ Élèves pianistes dès la fin du 1er cycle

—

ATELIERS D’INITIATION À L’IMPROVISATION (aucune expérience en improvisation n’est requise).

ℹ️ Élèves pianistes tous niveaux.

—

ATELIER DE MUSIQUE VOCALE : pour s’immerger dans l’univers sonore et l’interprétation du XIXe siècle.

ℹ️ Élèves chanteurs confirmés

—

MASTERCLASS PAR MARCIA HADJIMARKOS pour un travail approfondi sur le pianisme romantique.

ℹ️ Élèves pianistes 3e cycle et adultes

—

* Le planning sera établi selon le nombre d’inscrits et leur niveau de pratique.

Pour le choix du répertoire : Alissa Duryee se tient à votre disposition pour partager des partitions : a.duryee@dreux-agglomeration.fr.

Conservatoire de l’Odyssée 1 Place Mésirard 28100 Dreux​ Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237826827 https://conservatoire.dreux-agglomeration.fr/ https://www.facebook.com/ConservatoireAggloPaysdeDreux;https://www.instagram.com/conservatoire.agglodreux/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.calameo.com/read/0040877060643c6eb00c9 »}] [{« link »: « mailto:a.duryee@dreux-agglomeration.fr »}] Conservatoire classé à Rayonnement Intercommunal (CRI) de l’Agglo du Pays de Dreux

9e édition des rencontres Pianoforte, dédiées à Marie Jaëll. pianoforte masterclass

Marie Jaëll vers 1876 / Document BNU Strasbourg