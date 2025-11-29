Rencontres poétiques Ault

Rencontres poétiques

17 Avenue General Leclerc Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 14:30:00

fin : 2025-11-29 17:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Gratuit

Venez découvrir, lire, écouter, interpréter des poèmes, textes en prose, chansons, saynètes … d’auteurs connus ou inconnus.

La séance s’organise tel un temps de rencontres et de lectures, autour du thème ou lectures libres, suivi d’un intermède ludique et d’un petit goûter.

Le thème du mois de novembre ? Mystère !

Animation François Grandeau Jean-Claude Renault

Gratuit

Venez découvrir, lire, écouter, interpréter des poèmes, textes en prose, chansons, saynètes … d’auteurs connus ou inconnus.

La séance s’organise tel un temps de rencontres et de lectures, autour du thème ou lectures libres, suivi d’un intermède ludique et d’un petit goûter.

Le thème du mois de novembre ? Mystère !

Animation François Grandeau Jean-Claude Renault .

17 Avenue General Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21 bibliotheque@ault.fr

English :

Free

Come and discover, read, listen to and perform poems, prose, songs and sketches by well-known and lesser-known authors.

The session is organized as a time of encounters and readings, around the theme or free readings, followed by a playful interlude and a small snack.

November?s theme? Mystery!

Hosted by François Grandeau ? Jean-Claude Renault

German :

Kostenlos

Entdecken, lesen, hören und interpretieren Sie Gedichte, Prosatexte, Lieder, Sketche? von bekannten oder unbekannten Autoren.

Die Sitzung ist wie eine Zeit der Begegnung und des Lesens organisiert, rund um das Thema oder freie Lesungen, gefolgt von einem spielerischen Intermezzo und einem kleinen Imbiss.

Das Thema des Monats November? Mysterium !

Moderation: François Grandeau ? Jean-Claude Renault

Italiano :

Libero

Venite a scoprire, leggere, ascoltare e recitare poesie, prose, canzoni e sketch di autori noti e meno noti.

La sessione è organizzata come un momento di incontro e di lettura, intorno al tema o alle letture libere, seguito da un intermezzo ludico e da una piccola merenda.

Il tema di novembre? Il mistero!

Ospitato da François Grandeau ? Jean-Claude Renault

Espanol :

Gratis

Venga a descubrir, leer, escuchar e interpretar poemas, prosas, canciones y sketches de autores conocidos y menos conocidos.

La sesión se organiza como un tiempo de encuentros y lecturas, en torno al tema o las lecturas libres, seguido de un interludio lúdico y un pequeño refrigerio.

¿El tema de noviembre? El misterio

Presentado por François Grandeau ? Jean-Claude Renault

L’événement Rencontres poétiques Ault a été mis à jour le 2025-10-27 par DESTINATION LE TREPORT MERS