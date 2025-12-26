Rencontres poétiques Ault

Rencontres poétiques

17 Avenue du Général Leclerc Ault

Début : 2026-01-31 14:30:00

fin : 2026-01-31 17:30:00

2026-01-31

Venez découvrir, lire, écouter, interpréter des poèmes, textes en prose, chansons, saynètes … d’auteurs connus ou inconnus.

La séance s’organise tel un temps de rencontres et de lectures, autour du thème ou lectures libres, suivi d’un intermède ludique et d’un petit goûter.

Le thème du mois de janvier ? Et si

Animation François

Grandeau Jean Claude Renault

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21

English :

Come and discover, read, listen to and perform poems, prose, songs and sketches by well-known and lesser-known authors.

The session is organized as a time of meetings and readings, around the theme or free readings, followed by a playful interlude and a small snack.

January’s theme? What if?

Hosted by: François

Grandeau Jean Claude Renault

