Rencontres poétiques Ault
Rencontres poétiques Ault samedi 31 janvier 2026.
Rencontres poétiques
17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 14:30:00
fin : 2026-01-31 17:30:00
Date(s) :
2026-01-31
Venez découvrir, lire, écouter, interpréter des poèmes, textes en prose, chansons, saynètes … d’auteurs connus ou inconnus.
La séance s’organise tel un temps de rencontres et de lectures, autour du thème ou lectures libres, suivi d’un intermède ludique et d’un petit goûter.
Le thème du mois de janvier ? Et si
Animation François
Grandeau Jean Claude Renault
17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21
English :
Come and discover, read, listen to and perform poems, prose, songs and sketches by well-known and lesser-known authors.
The session is organized as a time of meetings and readings, around the theme or free readings, followed by a playful interlude and a small snack.
January’s theme? What if?
Hosted by: François
Grandeau Jean Claude Renault
