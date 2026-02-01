Rencontres poétiques Ault

Rencontres poétiques

Début : 2026-02-28 14:30:00

fin : 2026-02-28 17:30:00

2026-02-28

Venez découvrir, lire, écouter, interpréter des poèmes, textes en prose, chansons, saynètes … d’auteurs connus ou inconnus.

Un temps de rencontres et de lectures, suivi d’un intermède ludique et d’un petit goûter.

Animé par François Grandeau et Jean-Claude Renaux

Tout public | Entrée libre.

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France

English :

Come and discover, read, listen to and perform poems, prose, songs and sketches by well-known and lesser-known authors.

A time for encounters and readings, followed by a playful interlude and a light snack.

Hosted by François Grandeau and Jean-Claude Renaux

Free admission.

