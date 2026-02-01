Rencontres poétiques Ault
Rencontres poétiques Ault samedi 28 février 2026.
Rencontres poétiques
17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme
Gratuit
Début : 2026-02-28 14:30:00
fin : 2026-02-28 17:30:00
2026-02-28
Venez découvrir, lire, écouter, interpréter des poèmes, textes en prose, chansons, saynètes … d’auteurs connus ou inconnus.
Un temps de rencontres et de lectures, suivi d’un intermède ludique et d’un petit goûter.
Animé par François Grandeau et Jean-Claude Renaux
Tout public | Entrée libre.
17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21
English :
Come and discover, read, listen to and perform poems, prose, songs and sketches by well-known and lesser-known authors.
A time for encounters and readings, followed by a playful interlude and a light snack.
Hosted by François Grandeau and Jean-Claude Renaux
Free admission.
L’événement Rencontres poétiques Ault a été mis à jour le 2026-01-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS