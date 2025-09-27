Rencontres poétiques Thème libre Ault
Rencontres poétiques Thème libre
17 Avenue General Leclerc Ault Somme
Gratuit
Début : 2025-09-27 14:30:00
fin : 2025-09-27 17:30:00
Venez découvrir, lire, écouter, interpréter des poèmes, textes en prose, chansons, saynètes … d’auteurs connus ou
inconnus.
La séance s’organise tel un temps de rencontres et de lectures, autour du thème ou lectures libres, suivi d’un intermède ludique et d’un petit goûter.
17 Avenue General Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21 bibliotheque@ault.fr
