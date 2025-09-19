Rencontres pour les aidants Dispensaire de soins naturels Crest
Rencontres pour les aidants Dispensaire de soins naturels Crest vendredi 19 septembre 2025.
Rencontres pour les aidants
Dispensaire de soins naturels 1 quai andré reynier Crest Drôme
Début : Vendredi 2025-09-19 14:15:00
fin : 2025-12-05 16:45:00
2025-09-19
L’association Diva propose des rencontres mensuelles destinées aux personnes aidantes des « oasis » pour échanger entre pairs, prendre soin de soi, se ressourcer.
Dispensaire de soins naturels 1 quai andré reynier Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 67 09 19 contact@association-diva.com
English :
The Diva association offers monthly get-togethers for caregivers: « oases » for exchanging ideas, taking care of oneself and recharging one’s batteries.
German :
Der Verein Diva bietet monatliche Treffen für pflegende Angehörige an: « Oasen », um sich mit Gleichaltrigen auszutauschen, sich um sich selbst zu kümmern und neue Kraft zu schöpfen.
Italiano :
L’associazione Diva organizza incontri mensili per le badanti, offrendo un’oasi dove poter parlare con altre badanti, prendersi cura di sé e ricaricare le batterie.
Espanol :
La asociación Diva organiza reuniones mensuales para cuidadores, proporcionándoles un oasis donde hablar con otros cuidadores, cuidarse y recargar las pilas.
