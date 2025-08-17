Rencontres préhistoriques de Bretagne Plussulien

Rencontres préhistoriques de Bretagne Plussulien dimanche 17 août 2025.

Rencontres préhistoriques de Bretagne

Plussulien Côtes-d’Armor





Début : 2025-08-17 10:00:00

fin : 2025-08-17 18:00:00

Date(s) :

2025-08-17

Journée d’animation autour de la préhistoire et de l’archéologie.

Atelier cuisine, gravure, feu, argile avec l’équipe de la maison des mégalithes de Saint Just et celle des chemins de l’archéologie.

Visite guidée du site de Quelfénnec avec Pierre Jezecquel à 11h et 14h30

Boisson et grignotes disponibles sur place. .

Plussulien 22320 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 81 90 96

