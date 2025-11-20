Rencontres pro les métiers du sport et des loisirs Espace Philippe Auguste Vernon
Rencontres pro les métiers du sport et des loisirs
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Début : 2025-11-20 14:00:00
fin : 2025-11-20 17:00:00
La Médiathèque de Vernon et l’Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers de Normandie organisent à destination des personnes en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle, et des scolaires
Une rencontre dédiée à la découverte des Métiers du sport et des loisirs
· LE PROGRAMME ·
– Des rencontres avec des professionnels et des centres de formations maitre-nageur,
entraineur, éducateur sportif, animateur (BAFA),
– Des présentations de services et d’outils pour s’informer sur les métiers et les formations.
Conditions Adulte et ado
Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06 .
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06 mediatheque.vernon@sna27.fr
