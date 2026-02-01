Rencontres pro Morgane Siau Roubaix

Rencontres pro Morgane Siau

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 16:00:00

fin : 2026-02-20 18:00:00

Date(s) :

2026-02-20

**La nouvelle saison des Rencontres Pro reprend !**

Ne manquez pas l’occasion de rencontrer ces acteurs et actrices du monde artistique, culturel et médiatique pour découvrir leurs parcours, leurs pratiques et bénéficier de conseils précieux. Venez apprendre & poser vos questions pro gratuitement !

Découvrez le Labo148, média participatif et laboratoire d’expérimentation à la croisée du journalisme et de l’art. Destiné aux 15-30 ans, il réunit étudiant·es, jeunes artistes et passionné·es d’images autour de projets collaboratifs.

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33

English :

**The new season of Rencontres Pro is back!

Don?t miss the chance to meet these actors and actresses from the artistic, cultural and media worlds, to discover their backgrounds, their practices and benefit from invaluable advice. Come and learn & ask your professional questions for free!

Discover Labo148, a participatory media and experimental laboratory at the crossroads of journalism and art. Aimed at 15-30 year-olds, it brings together students, young artists and image enthusiasts around collaborative projects.

