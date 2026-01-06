Rencontres professionnelles Salle Hélène Branche Auray

Rencontres professionnelles

Dans le cadre du Festival Méliscènes

Avec Spectacle vivant en Bretagne, le Théâtre à la Coque CNMa, et le Réseau OMBre (Objet Marionnette en Bretagne

Rencontre animée par le réseau OMBre

Le Réseau OMBre vous convie à venir échanger sur les avancées du réseau et les chantiers à venir.

Présentation de la Cartographie et du Répertoire des Spectacles, échanges sur les dynamiques

en région autour du temps fort PUNCH.

Ouvert aux professionnel·les, lieux, compagnies, institutions

Avec Spectacle vivant en Bretagne et le Théâtre à la Coque CNMa

Présentation de 3 démarches artistiques avec

Gilles Debenat et Maud Gérard Cie Drolatic Industry, Hélène Barreau et Gildwen Peronno RoiZIZO théâtre

Inscription en ligne à partir du mardi 3 février .

