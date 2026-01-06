Rencontres professionnelles Salle Hélène Branche Auray
Début : 2026-03-17 14:30:00
fin : 2026-03-17 17:00:00
2026-03-17
Dans le cadre du Festival Méliscènes
Avec Spectacle vivant en Bretagne, le Théâtre à la Coque CNMa, et le Réseau OMBre (Objet Marionnette en Bretagne
Rencontre animée par le réseau OMBre
Le Réseau OMBre vous convie à venir échanger sur les avancées du réseau et les chantiers à venir.
Présentation de la Cartographie et du Répertoire des Spectacles, échanges sur les dynamiques
en région autour du temps fort PUNCH.
Ouvert aux professionnel·les, lieux, compagnies, institutions
Avec Spectacle vivant en Bretagne et le Théâtre à la Coque CNMa
Présentation de 3 démarches artistiques avec
Gilles Debenat et Maud Gérard Cie Drolatic Industry, Hélène Barreau et Gildwen Peronno RoiZIZO théâtre
Inscription en ligne à partir du mardi 3 février .
Salle Hélène Branche Avenue du Président John Fitzgerald Kenn Auray 56400 Morbihan Bretagne
