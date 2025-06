Rencontres-Promenades « PIONNIERES ET POP CULTURE » Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne 14 juillet 2025 10:00

Rencontres-Promenades « PIONNIERES ET POP CULTURE » 14 – 20 juillet Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Début : 2025-07-14T10:00:00 – 2025-07-14T23:59:00

Fin : 2025-07-20T10:00:00 – 2025-07-20T23:59:00

Du 18 au 19 juillet, les rencontres-promenades des pays d’Argentat-sur-Dordogne sont ouvertes à tous. Avec pour thématique 2025 : PIONNIERES ET POP CULTURE, ces promenades s’articuleront autour de la musique, de la gastronomie, d’échanges avec des scientifiques, mais aussi des créations artistiques, des balades au camping et des projections et spectacles nocturnes. Venez nombreux!

Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 12 29 60 97 https://nuage-vert.com/ Les Rencontres-Promenades « Histoires de Passages » ont été créées en 2014 avec une affiche de Cabu. Festives, pluridisciplinaires, elles permettent des découvertes au pays d’Argentat-sur-Dordogne. Depuis 2017, Nuage Vert (nuage-vert.com) organise des événements toute l’année en conservant des collections très importantes sur le patrimoine local comme sur des grandes questions (l’IA ou l’histoire de l’agriculture ou les dystopies…) ou des oeuvres d’artistes tels Erro, Villeglé, Speedy Graphito… parking gratuit à côté du bâtiment de Nuage Vert dans le jardin public d’Argentat-sur-Dordogne

© Nuage Vert (nuage-vert.com)