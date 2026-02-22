RENCONTRES Quarante
Quarante Hérault
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Rencontre avec l’artiste Valérie du Chéné. Présentation de l’édition Petits pois N°1 Valérie du Chéné de la collection de cartes à colorier.Projection du film La balade du fantôme, en présence de Régis Pinault et Félix Charrier. Animation ludique.
En partenariat avec la Chapelle Saint-Jacques, centre d’art contemporain, Saint-Gaudens (30).
Quarante 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 25 domaine.roueire@cc-sud-herault.fr
English :
Meeting with artist Valérie du Chéné. Presentation of the Petits pois N°1 ? Screening of the film La balade du fantôme, in the presence of Régis Pinault and Félix Charrier. Fun activities.
In partnership with Chapelle Saint-Jacques, contemporary art center, Saint-Gaudens (30).
