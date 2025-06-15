Rencontres radiophoniques Résidence AVT Séjours pour tous Saint-Maurice-en-Trièves

Rencontres radiophoniques Résidence AVT Séjours pour tous Saint-Maurice-en-Trièves dimanche 15 juin 2025.

Rencontres radiophoniques Dimanche 15 juin, 15h30 Résidence AVT Séjours pour tous Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-06-15T15:30:00 – 2025-06-15T18:00:00

Fin : 2025-06-15T15:30:00 – 2025-06-15T18:00:00

Vous êtes les bienvenue·es aux micros du studio radio installé à la résidence de vacances adaptées AVT séjours pour tous. Découverte de l’outil radiophonique, session d’enregistrement et temps d’écoute vous seront proposés. C’est pas gratuit, c’est offert !

Résidence AVT Séjours pour tous 2918 route des Alpes, 38930 Saint-Maurice-en-Trièves Saint-Maurice-en-Trièves 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « floreeckmann@gmail.com »}]

Été culturel

© Flore Eckmann