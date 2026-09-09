Rencontres sauvages d’Amérique du Nord – Nathalie Chanteau Médiathèque François Mitterrand Le Relecq-Kerhuon

Informations pratiques

Le Relecq-Kerhuon

Rencontres sauvages d’Amérique du Nord – Nathalie Chanteau

Médiathèque François Mitterrand 60 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-10-10

Cette exposition est une réelle échappée artistique à travers les vastes expaces du parc de Yellowstone, du Yukon et de l’Alaska. Dans cet environnement sauvage et préservé, la photographe professionnelle a été l’observatrice privilégiée d’une faune incroyablement riche et de paysages grandioses.

Elle vous offre un regard singulier et poétique sur sa rencontre sauvage avec la faune d’Amérique du Nord.

Vernissage le 11 octobre à 11h, en présence de l’artiste.

Informations pratiques :

Tout public.

Pas de réservation nécessaire.

Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

De septembre à juin :

Mardi, mercredi et vendredi : 10h-12h / 15h-19h

Jeudi : 10h-12h

Samedi : 10h-18h

Dimanche (d’octobre à mars) : 15h-18h .

Médiathèque François Mitterrand 60 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 29 00 52 75

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English :

L’événement Rencontres sauvages d’Amérique du Nord – Nathalie Chanteau Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue