Rencontres semer l’avenir Stade Tissié Pau

Rencontres semer l’avenir

Stade Tissié Avenue Gaston Lacoste Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

2026-04-02

Différents stands avec des animations diverses et variées menées par les apprenants de l’AGROCAMPUS 64

– Pôle agroécologie

– Pôle biodiversité

– Pôle paysage

– Pôle alimentation durable .

Stade Tissié Avenue Gaston Lacoste Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine marine.bartet@educagri.fr

