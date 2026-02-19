Rencontres semer l’avenir Stade Tissié Pau
Rencontres semer l’avenir Stade Tissié Pau jeudi 2 avril 2026.
Rencontres semer l’avenir
Stade Tissié Avenue Gaston Lacoste Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Différents stands avec des animations diverses et variées menées par les apprenants de l’AGROCAMPUS 64
– Pôle agroécologie
– Pôle biodiversité
– Pôle paysage
– Pôle alimentation durable .
Stade Tissié Avenue Gaston Lacoste Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine marine.bartet@educagri.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontres semer l’avenir
L’événement Rencontres semer l’avenir Pau a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Pau