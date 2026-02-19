Rencontres semer l’avenir Stade Tissié Pau

Rencontres semer l’avenir Stade Tissié Pau jeudi 2 avril 2026.

Stade Tissié Avenue Gaston Lacoste Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-02

2026-04-02

Différents stands avec des animations diverses et variées menées par les apprenants de l’AGROCAMPUS 64
– Pôle agroécologie
– Pôle biodiversité
– Pôle paysage
– Pôle alimentation durable   .

Stade Tissié Avenue Gaston Lacoste Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   marine.bartet@educagri.fr

