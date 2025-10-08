Rencontres sensibles avec la nature Toucy

Rencontres sensibles avec la nature Toucy mercredi 8 octobre 2025.

Rencontres sensibles avec la nature

La Belle Friche Toucy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 15:30:00

fin : 2025-10-15 17:00:00

Date(s) :

2025-10-08

Cet automne, prenez le temps de sortir, d’observer et de redécouvrir les richesses que nous réserve cette saison…

Prochains ateliers

– 08/10 Escargots super-héros ! Découvrez les pouvoirs étonnants de ce discret compagnon de nos jardins

– 15/10 Initiation à la petite vannerie sauvage apprenez à reconnaître les plantes utiles en vannerie et confectionnez de petits objets décoratifs. .

La Belle Friche Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté f.villecroze@cpie-yonnenievre.org

English : Rencontres sensibles avec la nature

German : Rencontres sensibles avec la nature

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontres sensibles avec la nature Toucy a été mis à jour le 2025-10-04 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !