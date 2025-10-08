Rencontres sensibles avec la nature Toucy
Rencontres sensibles avec la nature Toucy mercredi 8 octobre 2025.
Rencontres sensibles avec la nature
La Belle Friche Toucy Yonne
Début : 2025-10-08 15:30:00
fin : 2025-10-15 17:00:00
2025-10-08
Cet automne, prenez le temps de sortir, d’observer et de redécouvrir les richesses que nous réserve cette saison…
Prochains ateliers
– 08/10 Escargots super-héros ! Découvrez les pouvoirs étonnants de ce discret compagnon de nos jardins
– 15/10 Initiation à la petite vannerie sauvage apprenez à reconnaître les plantes utiles en vannerie et confectionnez de petits objets décoratifs. .
La Belle Friche Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté f.villecroze@cpie-yonnenievre.org
