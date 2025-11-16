Rencontres singulières avec les œuvres par les étudiant.es de l’EESAB – Site de Rennes Frac Bretagne Rennes Dimanche 16 novembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Vous aussi vous vous êtes déjà senti.es invisible ?

Visitez l’exposition Invisibles à travers les propositions lues, performées, exposées, chantées par les étudiant.es 2e année option art de l‘EESAB – Site de Rennes. Le public pourra flâner entre les œuvres et découvrir les approches de ces jeunes artistes en devenir autour des questions d’invisibilité.

Événement organisé dans le cadre du WEFRAC (Week-end des Fonds régionaux d’art contemporain).

Début : 2025-11-16T17:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-16T18:00:00.000+01:00

Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine