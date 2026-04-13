Rencontres sociales et culturelles, CITES CARITAS, Paris
Rencontres sociales et culturelles, CITES CARITAS, Paris lundi 13 avril 2026.
Rencontres sociales et culturelles 13 – 16 avril CITES CARITAS Paris
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-13T15:00:00+02:00 – 2026-04-13T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T19:00:00+02:00
Dans le cadre des journées portes ouvertes « Rencontres Sociales et Culturelles », organisées du 13 au 16 avril au sein de nos structures, nous proposons un temps fort dédié à la rencontre et au partage.
Ces journées ont pour objectif de favoriser les échanges entre artistes, personnes hébergées, équipes sociales et habitants du quartier, tout en mettant en lumière le travail social mené au quotidien. Elles s’inscrivent dans une démarche conviviale, centrée sur le lien social, le dialogue et la valorisation des parcours de chacun.
- Au programme : visites des établissements, présentation des différents métiers par les équipes sociales, témoignages de résidents, ainsi que des expositions et performances artistiques proposées par des artistes invités. Ces événements se dérouleront dans cinq établissements parisiens, de 15h à 19h, et se clôtureront par un moment convivial autour d’un pot de l’amitié.
Lundi 13 avril: CHU Chrysalide -118 rue du Faubourg St Martin 75010
Mardi 14 avril:CHRS L’Etape – 17 bd Ney 75018 Paris
Mercredi 15 avril :
CHRS St Martin – 4 rue de l’Arsenal 75004 Paris
CHU Gautier – 49 rue de Charenton 75012 Paris
Jeudi 16 avril : CHRS Notre Dame – 6 rue de la Comète 75007 Paris
CITES CARITAS 72 rue Orfila Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Paris Île-de-France
Rencontres sociales et culturelles
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