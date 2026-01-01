Rencontres sociales territoriales Morée
Rencontres sociales territoriales Morée mercredi 28 janvier 2026.
Rencontres sociales territoriales
1 Rue Louis Pasteur Morée Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28 15:00:00
fin : 2026-01-28 19:00:00
Date(s) :
2026-01-28
Rencontres sociales territoriales
Santé, habitat, emploi, culture, numérique… Améliorez votre quotidien en découvrant des ressources et des services utiles proches de chez vous. Un événement du conseil départemental de Loir-et-Cher pour faire le plein d’informations ! .
1 Rue Louis Pasteur Morée 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
