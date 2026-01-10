Rencontres sociales territoriales Selles-sur-Cher

Rencontres sociales territoriales

Début : 2026-02-04 15:00:00

fin : 2026-02-04 19:00:00

2026-02-04

Santé, habitat, emploi, culture, numérique… Améliorez votre quotidien en découvrant des ressources et des services utiles proches de chez vous. Un événement du conseil départemental de Loir-et-Cher pour faire le plein d’informations ! .

5 rue Georges Clemenceau Selles-sur-Cher 41130 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

English :

Territorial social gatherings

